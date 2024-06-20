Україну накриє сильна негода: де будуть грози, град і шквали

У четвер, 20 червня, на території майже всієї України оголошено штормове попередження. У регіонах будуть грози та шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки на сьогодні, 20 червня. Негода омине лише два регіони - це Закарпаття і Буковина.

"20 червня в Україні, крім заходу, грози. Вдень в окремих районах центральних, південних та східних областей - град та шквали 15-20 м/с", - наголосили синоптики.

В Україні 20 червня буде вирувати негода. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомила, де в Україні невдовзі будуть град і шквали. Температура повітря найближчими днями вночі буде +13+19°, а вдень — до +31°. Тим часом на півдні вдень стовпчики термометрів покажуть до 35° тепла.

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