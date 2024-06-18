Синоптикиня повідомила, де невдовзі будуть град і шквали

Протягом цього тижня в Україні випаде менша кількість опадів. Температура повітря буде змінюватися - спека чергуватиметься з більш комфортними показниками.

Про погоду в Україні на найближчі дні повідомила NV синоптикиня Наталія Птуха.

"19-го числа вдень в Україну із північного заходу надійде активний атмосферний фронт. Тому спочатку в західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, а надвечір і вночі у північних та центральних регіонах слід чекати на опади. Звідти дощі перемістяться вже наступного дня до південно-східної частини України. Тож 20 червня вдень у цьому регіоні можливі навіть град та шквали", - розповіла Птуха.

За словами синоптикині, негода у середу буде локальною. Тим часом вже у четвер, 21 червня, опадів не очікується взагалі - завдяки антициклону. Короткочасні дощі повернуться на вихідних.

Температура повітря найближчими днями вночі буде +13°…+19°, а вдень до +31°. Тим часом на півдні вдень стовпчики термометрів покажуть до 35° тепла.

"Ближче до 20 червня денна температура в країні дещо вгамується та повернеться до комфортних +21°…+26°. 21−22 червня на півдні вночі чекаємо на +21°, вдень до +31°. Решта території, практично по всіх областях, у п’ятницю 21-го вночі +11°…+16°, а вдень +21°…+26°. А в суботу 22-го тепліше: вночі +13°…+18°, а вдень температура повітря прогріється до +29°", - розповіла Птуха.

Вже наступного тижня, наголошує синоптикиня, буде більше дощів.

Як повідомлялося, у небі над Києвом зафіксували "сріблясті хмари". Такі утворення видно у глибоких сутінках.

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