ЗСУ просунулися на Харківщині та вибивають окупантів - ISW

Сили оборони просунулися на північний схід від Харкова та звільнили село Тихе. Також вони продовжують блокувати окупантів на Агрегатному заводі у Вовчанську.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери повідомили про звільнення Силами оборони 17 і 18 червня села Тихе, яке розташоване на схід від Вовчанська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 і 18 червня, показують, що українські війська також нещодавно відбили райони в південній і центральній частині Стариці (на південний захід від Вовчанська).

Генштаб України повідомив, що російські війська продовжували наземні атаки поблизу Вовчанська та на північ від Харкова поблизу Липців 18 та 19 червня.

Російські військкори стверджують, що Україна висуває резерви на Харківському напрямку для підготовки до подальших контратак.

Раніше стало відомо, що ЗС РФ перекидають сили з Донецької області до Харківської через успішні контратаки ЗСУ.

Російські війська потрапили у "вогняний котел" на Харківському напрямку, їх оточили у Вовчанську на Агрегатному заводі. Українські війська заблокували до 400 росіян, 30 росіян вже здалися після того, як неодноразові спроби врятувати їх не мали успіху.

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