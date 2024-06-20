Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є серйозні пошкодження

Вночі 20 червня під час обстрілу Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Удар росіян серйозно пошкодив обладнання станції.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК", - наголосили у повідомленні.

Зазначається, що через російський обстріл поранення отримали троє працівників. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У ДТЕК зауважують, що це вже сьома масована атака РФ на теплоелектростанції компанії за останні три місяці. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компаніях були обстріляні понад 180 разів. На станціях 53 працівника було поранено, а троє енергетиків загинуло.