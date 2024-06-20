Відключення світла 20 червня: ДТЕК "Укренерго" повідомили про графіки

У четвер, 20 червня, в Україні запровадили графіки відключення світла у всіх областях України. Цієї ночі - від 00:00 до 06:00 - українці були з електрикою.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

“Від 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками", - повідомили у НЕК.

Сьогодні енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде. У компанії зауважують, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено.

У ДТЕК інформують, що у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись упродовж всієї доби.

Графіки відключень у тому чи іншому населеному пункті, а також за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго і ДТЕК.