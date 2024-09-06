Украина получит еще 77 танков Leopard и 12 гаубиц от Германии и ее партнеров

Танки Украине передаст Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами.

Германия поставит Украине еще 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, а также вместе с другими партнерами передаст Киеву 77 танков Leopard 1A5.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", сообщают Spiegel и Tagesschau.

Министр сказал, что Германия передаст Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на 150 млн евро. Шесть машин будут переданы государству в этом году, еще шесть – в 2025 году.

Писториус также сообщил, что ФРГ вместе с другими европейскими партнерами готовятся передать Украине 77 основных боевых танков Leopard 1A5. Министр обороны отметил, что союзники хотят сделать это "как можно скорее".

Сообщается, что танки Leopard 1A5 передаст Украине Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами.

Напомним, президент США Джо Байден 6 сентября объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 250 млн долларов.

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