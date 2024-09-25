Взрыв гаджета привел к потере слуха: что произошло

В Турции девушка использовала наушники для своего смартфона, и это для нее обернулось трагедией. Один из наушников взорвался прямо в ухе.

Об этом случае сообщило издание Gizmochina со ссылкой на форум Samsung.

Инцидент произошел с наушниками Samsung Galaxy Buds FE, которые девушке подарил ее бойфренд. Она сразу же подключила их к экосистеме Samsung, включающей старый смартфон Galaxy S24 Ultra.

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Взрыв произошел в момент использования наушников. Девушка сразу обратилась за медицинской помощью, но врачи поставили неутешительный диагноз — потеря слуха навсегда.

В компании Samsung предложили новую пару наушников как жест "добросовестности", но при этом заявили, что взрыва не было, а наушники просто деформировались.

Парень, подаривший злосчастные наушники своей девушке, пытается добиться возмещения причиненного ущерба через суд.

Напомним, 18 сентября, когда в Ливане произошла вторая волна взрывов устройств связи, в результате которой пострадали боевики террористической группировки "Хезболла", в руках мужчины в центре Москвы взорвался смартфон.

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