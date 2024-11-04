Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

БПЛА на північному заході Чернігівської області курсом південний захід;

БПЛА на сході Житомирщини курсом на Білу Церкву;

БПЛА на межі Київської та Черкаської областей курсом на Черкаси;

БПЛА на межі Сумської та Полтавської областей курсом на південний захід;

БПЛА на півночі Полтавщини курсом на Черкащину;

БПЛА на Одещині на північ від Ізмаїлу курсом на захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС назвали кількість дронів, які Росія випустила по Україні протягом жовтня.

Крім того, ми раніше інформували, що масштабна атака ворожих дронів залишила без світла тисячі людей на Київщині.

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