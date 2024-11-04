Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
- БПЛА на північному заході Чернігівської області курсом південний захід;
- БПЛА на сході Житомирщини курсом на Білу Церкву;
- БПЛА на межі Київської та Черкаської областей курсом на Черкаси;
- БПЛА на межі Сумської та Полтавської областей курсом на південний захід;
- БПЛА на півночі Полтавщини курсом на Черкащину;
- БПЛА на Одещині на північ від Ізмаїлу курсом на захід.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС назвали кількість дронів, які Росія випустила по Україні протягом жовтня.
Крім того, ми раніше інформували, що масштабна атака ворожих дронів залишила без світла тисячі людей на Київщині.
Читайте також:
- У Києві дрон влетів у будівельний кран
- Пошкодження зафіксовані в пʼяти районах області: КОВА уточнила дані про ранкову атаку
- Масовані атаки "Шахедів" на Україну: у ЦПД пояснили мету росіян