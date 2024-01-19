Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет для уникнення шатдауну

Американський Сенат ухвалив законопроєкт про фінансування уряду, щоб запобігти зупинці роботи державних органів (шатдаун).

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Лідер демократів в американському Сенаті Чак Шумер висловив надію, що наступним буде розглянутий законопроєкт про фінансування України.

Після голосування в Сенаті тимчасовий бюджет мають схвалити в Палаті представників, після чого його передадуть на підпис президенту Штатів Джо Байдену.

"Щойно Конгрес уникне припинення роботи, моя мета – щоб Сенат якнайшвидше перейшов до вжиття додаткових заходів щодо національної безпеки (де передбачається, зокрема, фінансування для України. – Ред.)", – заявив Шумер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден розповів, як минула зустріч з членами обох палат Конгресу, на якій обговорювали подальшу військову допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден заявив, що якщо представники Республіканської партії США продовжать блокували законопроєкт про виділення 61 мільярда доларів допомоги Україні, їм доведеться “багато за що заплатити”.

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