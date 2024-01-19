Сенат США принял временный бюджет для избежания шатдауна

Американский Сенат принял законопроект о финансировании правительства, чтобы предотвратить остановку работы государственных органов (шатдаун).

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Лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер выразил надежду, что следующим будет рассмотрен законопроект о финансировании Украины.

После голосования в Сенате временный бюджет должен быть одобрен в Палате представителей, после чего его передадут на подпись президенту Штатов Джо Байдену.

"Только что Конгресс избежит прекращения работы, моя цель – чтобы Сенат как можно быстрее перешел к принятию дополнительных мер по национальной безопасности (где предполагается, в частности, финансирование для Украины. – Ред.)", – заявил Шумер.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рассказал, как прошла встреча с членами обеих палат Конгресса, на которой обсуждали дальнейшую военную помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден заявил, что если представители Республиканской партии США продолжат блокировать законопроект о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, им придется "много за что заплатить".

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