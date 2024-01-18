Не везет: Никите Михалкову заблокировали YouTube-канал

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера Никиты Михалкова "Бесгон TV". Речь идет о многочисленных нарушениях правил платформы.

Об этом пишет The Moskow Times.

Как заметили подписчики телеграмм-канала "Бесогон", еще 17 января канал с 1,6 миллионной аудиторией был доступен. Теперь при попытке открыть его появляется сообщение:

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".

Какой контент обнародовался

С 2011 года Михалков через свой канал распространял конспирологические теории и собственные абсурдные пропагандистские мысли. К примеру, немало разговоров было о намерениях основателя Microsoft Билла Гейтса "чипировать население Земли", якобы "дезинформацию" по поводу протестов в Беларуси в 2020 году и т.д. Передача транслировалась на телеканале "Россия 24" с 2014 по 2020 год.

Ранее неизвестные снова обстреляли окна студии Никиты Михалкова.

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