Не щастить: Микиті Міхалкову заблокували YouTube-канал

У роликах активно застосовувалися дискримінаційні висловлювання.
Відеохостинг YouTube заблокував канал російського режисера Микити Міхалкова "Бесогон TV". Йдеться про численні порушення правил платформи.
Про це пише The Moskow Times.
Як зауважили підписники телеграм-каналу "Бесогон", ще 17 січня канал з 1,6 мільйонною аудиторією був доступний. Тепер при спробі відкрити його з'являється повідомлення:
"Цей обліковий запис заблокований за численні або серйозні порушення правил YouTube щодо дискримінаційних висловлювань".
Який контент оприлюднювався
З 2011 року Михалков через свій канал поширював конспірологічні теорії й власні абсурдні пропагандистські думки. До прикладу, чимало розмові було про наміри засновника Microsoft Білла Гейтса "чіпувати населення Землі", буцімто "дезінформацію" з приводу протестів у Білорусі у 2020 році тощо. Передача транслювалася на телеканалі "Росія 24" з 2014 до 2020 року.
Раніше невідомі знову обстріляли вікна студії Микити Міхалкова.
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