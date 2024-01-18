Не щастить: Микиті Міхалкову заблокували YouTube-канал

Відеохостинг YouTube заблокував канал російського режисера Микити Міхалкова "Бесогон TV". Йдеться про численні порушення правил платформи.

Про це пише The Moskow Times.

Як зауважили підписники телеграм-каналу "Бесогон", ще 17 січня канал з 1,6 мільйонною аудиторією був доступний. Тепер при спробі відкрити його з'являється повідомлення:

"Цей обліковий запис заблокований за численні або серйозні порушення правил YouTube щодо дискримінаційних висловлювань".

Який контент оприлюднювався

З 2011 року Михалков через свій канал поширював конспірологічні теорії й власні абсурдні пропагандистські думки. До прикладу, чимало розмові було про наміри засновника Microsoft Білла Гейтса "чіпувати населення Землі", буцімто "дезінформацію" з приводу протестів у Білорусі у 2020 році тощо. Передача транслювалася на телеканалі "Росія 24" з 2014 до 2020 року.

Раніше невідомі знову обстріляли вікна студії Микити Міхалкова.

Читайте також: