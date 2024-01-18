Байден готовий "піти на поступки", аби відновити військову допомогу Україні - WSJ

У Сенаті розробляють так звану імміграційну угоду.
Президент США Джо Байден готовий посилити імміграційну політику, як цього хочуть республіканці, щоб забезпечити подальшу допомогу Україні.
Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.
Автори видання повідомляють, що у Сенаті розробляють так звану імміграційну угоду. Вона повинна бути ухвалена в обмін на те, щоб Україна та Ізраїль отримають військову допомогу.
За джерелами видання, ця угода має великі шанси, попри те, що республіканці хочуть більше жорсткі умови.
"Готовність Байдена до переговорів з республіканцями оголює те, чого давно побоюються багато ліберальних демократів. Це означає, що він готовий піти на поступки, щоб укласти угоду з імміграції і забезпечити фінансування воєн", - сказано у статті.
Журналісти звертають увагу, що очільник Білого дому погодиться на вимоги республіканців, аби уникнути критики.
Нагадаємо, військова допомога Україні від Сполучених Штатів Америки наразі офіційно призупинена. Що відомо - читайте ТУТ.
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