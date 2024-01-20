Японський зонд здійснив посадку на Місяці, але є проблема

SLIM був запущений у вересні 2023 року та здійснив чотиримісячну подорож до Місяця.

У п'ятницю, 19 січня, Японія стала однією із п’яти світових космічних держав, які досягли Місяця. Японський космічний апарат SLIM успішно торкнувся поверхні природного супутника нашої планети.

Про це повідомляє Sky News.

Хоча корабель приземлився приблизно о 17:20 за київським часом і може підтримувати зв’язок з командою на Землі, він не може генерувати власну енергію — ймовірно, тому що його сонячні панелі розташовані під неправильним кутом.

Це означає, що SLIM у своїй роботі покладається на власну батарею, яка мала 74% заряду на момент посадки і якої вистачить лише на декілька годин роботи.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) сподівається, що зміна кута сонячного світла зарядить панелі таким чином, що апарат зможе відновити їхню роботу.

Також читайте У NASA перенесли дату висадження астронавтів на Місяць

“Потрібно 30 днів, щоб сонячний кут змінився на Місяці”, — сказав журналістам після приземлення Хітоші Кунінака, керівник дослідницького центру JAXA.

Зонд Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), який отримав назву “місячний снайпер”, намагався здійснити ризиковану посадку на схил біля краю кратера, використовуючи нові технології точної навігації.

Зокрема, здійснюючи посадку в радіусі 100 м від цільового місця поблизу кратера Шиолі, апарат робив фотографії поверхні та порівнював їх із детальними картами кратерів, аби в реальному часі коригувати роботу двигуна і приземлитися точно в заданому місці.

JAXA повідомила, що після приземлення SLIM розгорнув два міні-зонди - транспортний засіб розміром з мікрохвильовку і колісний марсохід розміром з тенісний м'яч.

SLIM був запущений у вересні 2023 року та здійснив чотиримісячну подорож до Місяця.

Нагадаємо, американський космічний корабель Peregrine, який мав доставити прапор України на Місяць, прямує до Землі – він згорить в її атмосфері.

Читайте також: