Де раніше осоромилась РФ: на Місяці висадилась індійська міжпланетна станція "Чандраян-3"

На південному полюсі Місяця 23 серпня Індія першою у світі посадила свою міжпланетну станцію "Чандраян-3" із місяцеходом на борту, чого кілька днів тому не вдалося зробити Росії.

Про це Індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) повідомила під час прямої відеотрансляції.

За посадкою "Чандраян-3" стежило багато людей у всьому світі. Ця місія стала третьою для Індії в дослідженні Місяця. До супутника Землі міжпланетна станція вирушила 14 липня. Вона складається з посадкового модуля і ровера, які досягли навколомісячної орбіти на висоті 153 км над супутником та розпочали спускатися на його поверхню.

Передбачається, що посадковий модуль місяцехід працюватимуть на Місяці один місячний день, це приблизно два земних тижні. Мета – оцінити сейсмічну активність Місяця, його рельєф біля південного полюса та дослідити потік космічних заряджених частинок на супутник.

Додамо, що Індія – четверта країна, якій вдалася м'яка посадка на Місяць. До цього таку посадку проводили США, СРСР і Китай.

Нагадаємо, 20 серпня російський космічний апарат "Луна-25", який повинен був здійснити посадку на Місяці в районі Південного полюса, зіткнувся з супутником Землі та "припинив своє існування".

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