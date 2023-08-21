Аварія апарата "Луна-25" шкодить космічному партнерству РФ із Китаєм – Bloomberg

Дослідники кажуть, що російська космічна програма зазнала стагнації через корупцію, погане управління та санкції.

Аварія російського космічного апарату "Луна-25" на Місяці стала перешкодою амбіціям президента Володимира Путіна подолати пов’язані з війною санкції, а також соромом для президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це йдеться у статті видання Bloomberg.

Автори матеріалу зазначають, що аварія "Луна-25" на поверхні Місяця обернулася збентеженням для Сі Цзіньпіна, який є партнером Путіна у створенні спільної бази на Місяці, що мала б кинути виклик США та їхнім космічним союзникам.

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Російський "Луна-25" повинен був першим приземлитися біля південного полюсу Місяця – передбачуваного місця спільної бази РФ та Китаю, про будівництво якої космічні агентства держав оголосили 2021 року.

В Китаї особливо не коментують фіаско Росії

Головний конструктор великого китайського проєкту дослідження глибокого космосу У Яньхуа напередодні очолив делегацію на космодром "Східний" на далекому сході Росії, аби на власні очі побачити запуск апарату "Луна-25" та обговорити поглиблення співпраці між космічними програмами обож держав.

Після того, коли російська космічна місія обернулася невдачею, офіційне інформагентство Китаю "Сіньхуа" опублікувало лише коротке повідомлення з п’яти речень.

"Очікується, що ця невдача завдасть удару по амбіціях Росії", – написав колишній редактор контрольованої Компартією газети Global Times Ху Сіцзінь.

Водночас він зазначив, що "Захід не повинен недооцінювати Росію лише тому, що її місячна програма провалилася".

Видання звернуло увагу, що "Луна-25" – перший російський космічний апарат, який спробував висадитися на Місяць від часів розпаду Радянського Союзу.

Це був останній шанс РФ відновити довіру щодо дослідження космосу

За оцінками керівника RAND Space Enterprise Initiative і старшого дослідника політики в RAND Corp. Брюса Макклінтока, російська космічна програма зазнала стагнації через корупцію, погане управління та санкції.

"Для Росії це дуже погано. Це був їхній довгоочікуваний, майже останній шанс відновити будь-яку довіру, коли йдеться про дослідження космосу", – зазначив Макклінток.

За лаштунками Китай уже визнає, що Росія має обмежену цінність як космічний партнер, сказав старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду та дослідник космічної політики Павло Лузін.

"Китай не зацікавлений у співпраці з Росією, тому що Росія нічого не може надати Китаю", – вважає Лузін.

Він додав, що росіяни планували синхронізувати свої місії на Місяць із китайськими задля ефективнішого використання ресурсів, зараз це вже неможливо.

Тепер Індія може першою приземлитися на південному полюсі Місяця

У статті також йдеться, що аварія російського апарату "Луна-25" відкриває шлях для найбільшого конкурента Китаю в Азії – Індії. Ця держава тепер має шанс першою приземлитися на південному полюсі Місяця. Так, вже 23 серпня там планується приземлення індійського апарату "Чандраян-3", запущеного минулого місяця.

Однак на думку викладача кафедри оборонних досліджень Королівського коледжу у Лондоні Марка Хілборна, Китай не збирається відмовлятися від усіх форм співпраці з Росією в космосі. Адже Москва може допомогти Пекіну в розробці космічних систем раннього попередження про ракети.

Хілборн водночас зазначив, що у більш публічних сферах дослідження космосу "Китай може принаймні зовні наголошувати на своїй співпраці з Росією в меншій мірі частково через міжнародне засудження її щодо України та нещодавню аварію на Місяці".

Нагадаємо, 20 серпня в "Роскосмосі" заявили, що космічний апарат "Луна-25", який повинен був здійснити посадку в районі Південного полюса 21 серпня, зіткнувся з Місяцем та "припинив своє існування".

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