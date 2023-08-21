Авария аппарата "Луна-25" вредит космическому партнерству РФ с Китаем — Bloomberg

Авария российского космического аппарата "Луна-25" на Луне помешала амбициям президента Владимира Путина преодолеть связанные с войной санкции, а также стала стыдом для президента Китая Си Цзиньпина.

Об этом говорится в статье издания Bloomberg.

Авторы материала отмечают, что авария "Луна-25" на поверхности Луны обернулась смущением для Си Цзиньпина, являющегося партнером Путина в создании совместной базы на Луне, которая должна была бросить вызов США и их космическим союзникам.

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Российский "Луна-25" должен был первым приземлиться возле южного полюса Луны – предполагаемого места общей базы РФ и Китая, о строительстве которой космические агентства государств объявили в 2021 году.

В Китае особо не комментируют фиаско России

Главный конструктор крупного китайского проекта исследования глубокого космоса У Яньхуа накануне возглавил делегацию на космодром "Восточный" на далеком востоке России, чтобы собственными глазами увидеть запуск аппарата "Луна-25" и обсудить углубление сотрудничества между космическими программами обоих государств.

После того, как российская космическая миссия обернулась неудачей, официальное информагентство Китая "Синьхуа" опубликовало лишь краткое сообщение из пяти предложений.

"Ожидается, что эта неудача нанесет удар по амбициям России", – написал бывший редактор контролируемой Компартией газеты Global Times Ху Сицзинь.

В то же время он отметил, что "Запад не должен недооценивать Россию только потому, что ее лунная программа провалилась".

Издание обратило внимание, что "Луна-25" – первый российский космический аппарат, попытавшийся высадиться на Луну со времен распада Советского Союза.

Это был последний шанс РФ восстановить доверие по исследованию космоса

По оценкам руководителя RAND Space Enterprise Initiative и старшего исследователя политики в RAND Corp. Брюса Макклинтока, российская космическая программа испытала стагнацию из-за коррупции, плохого управления и санкций.

"Для России это очень плохо. Это был их долгожданный, почти последний шанс восстановить любое доверие, когда речь идет об исследовании космоса", — отметил Макклинток.

За кулисами Китай уже признает, что Россия имеет ограниченную ценность как космический партнер, сказал старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда и исследователь космической политики Павел Лузин.

"Китай не заинтересован в сотрудничестве с Россией, потому что Россия ничего не может предоставить Китаю", – считает Лузин.

Он добавил, что россияне планировали синхронизировать свои миссии на Луну с китайскими для более эффективного использования ресурсов, но сейчас это уже невозможно.

Теперь Индия может первой приземлиться на южном полюсе Луны

В статье говорится, что авария российского аппарата "Луна-25" открывает путь для крупнейшего конкурента Китая в Азии – Индии. У этого государства теперь есть шанс первым приземлиться на южном полюсе Луны. Так, уже 23 августа там планируется приземление индийского аппарата "Чандраян-3", запущенного в прошлом месяце.

Однако, по мнению преподавателя кафедры оборонных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марка Хилборна, Китай не собирается отказываться от всех форм сотрудничества с Россией в космосе. Ведь Москва может помочь Пекину в разработке космических систем раннего предупреждения ракет.

Хилборн отметил, что в более публичных сферах исследования космоса "Китай может по крайней мере внешне подчеркивать свое сотрудничество с Россией в меньшей степени частично из-за международного осуждения ее в отношении Украины и из-за недавней аварии на Луне".

Напомним, 20 августа в "Роскосмосе" заявили, что космический аппарат "Луна-25", который должен был совершить посадку в районе Южного полюса 21 августа, столкнулся с Луной и "прекратил свое существование".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Космическая неудача! Российская межпланетная станция прекратила свое существование"

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