Стриптизер озадачил, как выступал на вечеринке для женщины, жених которой умер перед свадьбой

Известный американский стриптизер, ранее рассказавший, как исполнил предсмертное желание болевшей раком бабушки, озадачил еще одной чудаковатой историей. Он поделился, что его самая прибыльная ночь была на вечеринке для женщины, жених которой умер за несколько дней до свадьбы.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

26-летний Макс Мартин – один из самых знаменитых нью-йоркских артистов для взрослых – устроил эротический праздник "скорбной невесте" и ее друзьям.

"Самый прибыльный девичник, на который я когда-либо ходил, был самым странным, на который я когда-либо ходил. Потому что это был девичник, но жених умер от передозировки наркотиками", — поделился Макс.

Макс Мартин / Фото: instagram.com/maxkfit_

Инфлюенсер добавил, что вечеринка сменила тему вечера с "девичника" на празднование статуса холостячки с "похоронным прощанием".

"О, это было так странно. Потому что на девичник пригласили троих парней, и они заплатили за нас, черт возьми. В ту ночь мы заработали ужасно много денег. Я не помню сколько, но это были самые большие деньги, которые я заработал на одной вечеринке. И это после того, как все поделили на три части. Это было действительно удивительно", — добавил он.

Макс Мартин / Фото: Peter Brown

Вспоминая об уникальном опыте, Макс был озадачен тем, что вечеринку не отменили из-за трагедии: "Это было похоже на действительно вынужденный девичник. Как и в начале, мы просто подумали, почему не отменили? Но потом, поскольку, очевидно, за него уже заплатили, они арендовали поместье, и они подумали, что с таким же успехом могли бы развлечься.Сначала вроде бы всем было весело, а потом у кого-то истерика, а потом девушка снова начинала ужасно плакать, говоря о том, как сильно она скучает по мужу или что-то такое... И это похоже на то, что, черт возьми, здесь происходит? Вы знаете? А потом ее друзья будут такими: "Девочка, просто наслаждайся шоу".

Напомним, мама случайно пригласила на 5-летие дочери Барби-стриптизершу вместо аниматора. Взрослые хохотали из-за ошибки.

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