26-летний стриптизер рассказал, как исполнил предсмертное желание бабушки, которая болела раком

Стриптизер рассказал, как осуществил последнее желание умирающей от рака бабушки.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

26-летний Макс Мартин поделился, что начал свою карьеру в Нью-Йорке еще семь лет назад. Но этот случай был, по его словам, одним из "самых странных переживаний в его жизни".

К танцовщику обратилась семья, попросившая "сыграть сексуального врача, одетого в халат", для умирающей от рака бабушки.

Макс Мартин / Фото: instagram.com/maxkfit_

Макс рассказал, что никогда раньше не получал такого запроса и несколько дней обдумывал эту идею. Он добавил, что его мама умерла от рака за несколько месяцев до этого, что еще больше осложнило окончательное решение.

"Это была странная и болезненная история, которая оказалась довольно милой. 80-летняя женщина праздновала свой день рождения, и это было близко к Рождеству. У нее как раз диагностировали неизлечимый рак. Я появился в костюме сексуального врача, пришедшего проверить своих пациентов. Так что я вошел, притворившись, будто я врач, который собирается осмотреть ее, а потом, знаете, расстегнул лабораторный халат в нижнем белье и начал танцевать. Начнем с того, что мне было очень трудно продолжать вайб, потому что все это время я просто думал о себе, как прогресс рака моей мамы в основном разрушил всю мою семью, и я просто смотрел вперед на всех этих счастливых членов семьи, которые все обнимали друг друга и смеялись, праздновали вместе. И так это дерьмо просто продолжало вертеться в моей голове, но я должен был устроить счастливое, веселое и сексуальное шоу для семьи", — вспомнил он.

Макс Мартин / Фото: instagram.com/maxkfit_

Однако впоследствии его осенило, что это вполне может быть последнее Рождество и день рождения бабушки, которые она переживает со своими близкими. Мужчине удалось расслабиться и настроиться на позитив, видя, какими счастливыми и вдохновенными были все присутствующие.

Несмотря на то, что выступление было достаточно трудным для Макса, он понял, что оно принесло ему больше пользы, чем он думал.

"Бабушка сказала, что это был один из ее лучших подарков на день рождения. И я был счастлив, что им это понравилось, и это заставило меня чувствовать себя хорошо, поскольку это помогло мне закрыть мою ситуацию. Люди думают, что стриптиз – это что-то негативное, но для людей это тоже может быть спасением. Мы не видим, с чем людям иногда приходится иметь дело, и даже что-то вроде раздевания может быть причиной того, что кто-то чувствует себя хорошо. Что-то такое, знаете, это удивительно", — добавил он.

Макс Мартин / Фото: instagram.com/maxkfit_

Напомним, мужчина потратил 300 тысяч долларов на изменение внешности, чтобы стать "секс-киборгом". Он сделал много пластических операций и показал, как выглядит.

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