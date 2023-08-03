Мама случайно пригласила на 5-летие дочери Барби-стриптизершу вместо аниматора – видео

Пока фильм Греты Гервиг доминирует в прокате и социальных сетях, одна женщина вспомнила вечеринку по случаю дня рождения в стиле Барби несколько десятилетий назад.

Пользователь TikTok по имени Джули рассказала, что ее мама случайно пригласила стриптизершу вместо аниматора на ее 5-летие. Женщина объяснила, что мама нашла в телефонной книге номер "артистки" и попросила ее одеться как Барби.

Все были в шоке, когда увидели танцовщицу. Впрочем, к счастью, Барби адаптировала свое выступление под возрастную категорию своей аудитории.

"Она не раздевалась", – вспомнила Джули. "Я ходила за ней повсюду, взволнованная тем, что Барби пришла на мой день рождения. И все родители очень хорошо посмеялись".

Пользователям понравилась история, и многие поделились неуместными ошибками своих родителей на вечеринках.

Как-то моя мама случайно заказала канал Spice вместо концерта Spice Girls с оплатой за просмотр

Это случилось с моими родителями, но с кроликом на день рождения в апреле. Это было невероятно

Также пошутили о нетипичной вечеринке стриптизерши: "Наверное, одна из лучших вечеринок, на которых она была! Бесплатный торт и никаких пьяниц!".

Напомним, похоронные бюро выпускают яркие розовые гробы в стиле Барби. Некоторые компании уже оформили заказ.

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