Дроны украинского производства будут лучшими в мире: Данилов объяснил, почему

Алексей Данилов убежден, что достижения Украины в дроновой отрасли будут одними из лучших в мире, потому что у нас есть боевой опыт применения.

Дроны, производимые в Украине в рамках собственного военно-промышленного комплекса, будут одними из лучших в мире. Для этого есть ряд предпосылок.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона 3 августа.

"Что касается нашего производства — у нас развернутая программа по дронам. Наши производители в большом количестве уже производят разнообразные средства поражения. Это непростые приборы, требующие определенной комплектации, и не все они производятся на территории нашей страны. Здесь должно быть и инженерное мнение, и система защиты от РЭБ, и многие другие вещи", — рассказал Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что достижения Украины в дроновой отрасли "будут одними из лучших в мире, потому что у нас, непосредственно, есть боевой опыт применения".

"Мы точно понимаем, что мы делаем. И наши люди, которые занимаются этим вопросом – суперспециалисты... Наши военные говорят, что лучше, что хуже, и они понимают это очень и очень хорошо", — добавил секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что у Украины нет запретов на применение вооружения собственного производства по территории России. В то же время на западное оружие стоит табу.

"Какое у нас может быть табу, если страна-агрессор против нас развернула огромную военную кампанию. Если они убивают наших детей почти каждый день – какие должны быть табу?" – подчеркнул секретарь СНБО.

Отметим, что Украина развивает свои технологии по изготовлению беспилотников. В частности, удалось разработать уникальный крупный ударный коптер, аналогов которого нет в мире. Детали рассказал глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь.

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