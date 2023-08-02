Военные из дрона "добили" поврежденный танк оккупантов – видео

Военные ВСУ сначала подбили, а затем уничтожили технику врага.

Вооруженные силы Украины продолжают борьбу против российских захватчиков, ежедневно уничтожая врага и его технику. В этот раз российский танк "добили" из беспилотника.

Видео в Telegram опубликовал Стратком ВСУ.

"Поврежденный танк, который оккупанты оставили на поле боя, уничтожен в результате профессиональных действий оператора БпЛА 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как оккупанты оставили посреди поля поврежденный танк, однако, чтобы окончательно уничтожить технику врага, ВСУ направили к нему дрон со взрывчаткой, который и "добил" технику армии РФ.

Дрон "добил" поврежденный танк оккупантов

Напомним, ВСУ ликвидировали российский танк под Бахмутом – мощное видео.

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