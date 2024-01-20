Японский зонд совершил посадку на Луне, но есть проблема

SLIM был запущен в сентябре 2023 года и совершил четырехмесячное путешествие к Луне.
В пятницу, 19 января, Япония стала одним из пяти мировых космических государств, достигших Луны. Японский космический аппарат SLIM успешно коснулся поверхности естественного спутника нашей планеты.
Об этом сообщает Sky News.
Хотя корабль приземлился примерно в 17:20 по киевскому времени и может поддерживать связь с командой на Земле, он не может генерировать собственную энергию, вероятно, потому что его солнечные панели расположены под неправильным углом.
Это означает, что SLIM в своей работе полагается на собственную батарею, которая имела 74% заряда на момент посадки и которой хватит всего на несколько часов работы.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) надеется, что изменение угла солнечного света зарядит панели таким образом, что аппарат сможет возобновить их работу.
"Нужно 30 дней, чтобы солнечный угол изменился на Луне", — сказал журналистам после приземления Хитоши Кунинака, руководитель исследовательского центра JAXA.
Зонд Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), получивший название "лунный снайпер", пытался совершить рискованную посадку на склон у края кратера, используя новые технологии точной навигации.
В частности, совершая посадку в радиусе 100 м от целевого места вблизи кратера Шиоли, аппарат производил фотографии поверхности и сравнивал их с детальными картами кратеров, чтобы в реальном времени корректировать работу двигателя и приземлиться точно в заданном месте.
JAXA сообщила, что после приземления SLIM развернул два мини-зонда – транспортное средство размером с микроволновку и колесный марсоход размером с теннисный мяч.
SLIM был запущен в сентябре 2023 года и совершил четырехмесячное путешествие к Луне.
Напомним, американский космический корабль Peregrine, который должен был доставить флаг Украины на Луну, следует к Земле – он сгорит в ее атмосфере.
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