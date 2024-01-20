Японский зонд совершил посадку на Луне, но есть проблема

SLIM был запущен в сентябре 2023 года и совершил четырехмесячное путешествие к Луне.

В пятницу, 19 января, Япония стала одним из пяти мировых космических государств, достигших Луны. Японский космический аппарат SLIM успешно коснулся поверхности естественного спутника нашей планеты.

Об этом сообщает Sky News.

Хотя корабль приземлился примерно в 17:20 по киевскому времени и может поддерживать связь с командой на Земле, он не может генерировать собственную энергию, вероятно, потому что его солнечные панели расположены под неправильным углом.

Это означает, что SLIM в своей работе полагается на собственную батарею, которая имела 74% заряда на момент посадки и которой хватит всего на несколько часов работы.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) надеется, что изменение угла солнечного света зарядит панели таким образом, что аппарат сможет возобновить их работу.

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"Нужно 30 дней, чтобы солнечный угол изменился на Луне", — сказал журналистам после приземления Хитоши Кунинака, руководитель исследовательского центра JAXA.

Зонд Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), получивший название "лунный снайпер", пытался совершить рискованную посадку на склон у края кратера, используя новые технологии точной навигации.

В частности, совершая посадку в радиусе 100 м от целевого места вблизи кратера Шиоли, аппарат производил фотографии поверхности и сравнивал их с детальными картами кратеров, чтобы в реальном времени корректировать работу двигателя и приземлиться точно в заданном месте.

JAXA сообщила, что после приземления SLIM развернул два мини-зонда – транспортное средство размером с микроволновку и колесный марсоход размером с теннисный мяч.

SLIM был запущен в сентябре 2023 года и совершил четырехмесячное путешествие к Луне.

Напомним, американский космический корабль Peregrine, который должен был доставить флаг Украины на Луну, следует к Земле – он сгорит в ее атмосфере.

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