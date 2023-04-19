В NASA перенесли дату высадки астронавтов на Луну

Ранее в NASA рассчитывали запустить подобную миссию в 2025 году.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить новую высадку астронавтов в месяц в 2025 или 2026 годах.

Об этом во время заседания комитета Сената по ассигнованиямзаявил директор NASA Билл Нельсон.

"Мы ожидаем, что Artemis 3 будет запущен через год (после Artemis 2 — ред.), это может произойти в конце 2025 года, может произойти в 2026 году", — сказал Нельсон.

Он отметил, что за этот период есть планы по отправке экипажа на близкую орбиту к месяцу, где он состыкуется с посадочным аппаратом SpaceX. После этого два члена экипажа сойдут на Луну и проведут там шестидневную миссию.

Напомним, что ранее в NASA рассчитывали запустить подобную миссию в 2025 году.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX запустит в космос космический корабль, предназначенный для полетов на Луну и Марс.

Кроме того, мы ранее информировали, что Соединенные Штаты стремятся вернуть людей на Луну, создать там постоянную базу и использовать опыт планирования полета на Марс в 2030-х годах.

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