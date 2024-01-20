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Суд избрал меру пресечения брату Игоря Мазепы

Суд избрал меру пресечения брату Игоря Мазепы

Прокуратура просила назначить Юрию Мазепе залог в размере 500 миллионов гривен / Фото: pixabay.com

Суд избрал меру пресечения не только бизнесмену Мазепе и его брату.

В Печерском суде избрали меру пресечения брату Игоря Мазепы Юрию.

Об этом сообщает Общественное.

Его адвокаты просили перерыв ознакомиться с материалами дела и заявили об отводе прокурора.

Ночью 20 января брата Игоря Мазепы — Юрия, являющегося одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залогу 44 миллиона гривен, сообщил адвокат Артем Крикун-Труш.

Прокуратура просила назначить Юрию Мазепе залог в размере 500 миллионов гривен.

"Мы сбили залог с 500 млн, в 10 раз. Также заранее оплатили платную камеру, едем проконтролировать", — рассказал адвокат Артем Крикун-Труш.

Юрий Мазепа, по словам адвоката Тараса Пошиванюка, также подозревается в участии в преступной группировке. Однако он заявил, что подробностей не знает.

Адвокат Артем Крикун-Труш на вопрос журналистки, в чем именно подозревают Юрия, и как кто он проходит по делу, ответил, что "как брат".

"Как брат. Не поверите, но я серьезно. Не шучу", — сказал Крикун-Труш.

Напомним, в четверг, 18 января, Государственное бюро расследований задержало украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы на КПП Медыка-Шегини. Также правоохранители задержали его брата и двух сообщников.

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