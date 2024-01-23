Помер автор хіта "Daddy Cool" і засновник гурту "Boney M." Франк Фаріан

Музиканта не стало у 82 роки.

Сьогодні, 23 січня, засновник легендарного гурту "Boney M." і автор багатьох хітів 1980-х, німецький продюсер Франк Фаріан, справжнє ім'я якого – Франц Ройтер помер, як і нещодавно пішов з життя зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Девід Гейл.

82-річний Франк загинув у власному маєтку у Маямі. Сумну звістку повідомили близькі родичі Фаріана "ВВС". Про причини смерті наразі не повідомляється. Втім, відомо, що 2022 року знаменитості зробили операцію на серці з встановлення штучного клапану.

Франк Фаріан з гуртом "Boney M." / Фото: Associated Press

Зазначимо, музикант наприкінці 1970-х заснував власний гурт "Boney M.", назвавши його на честь австралійського детективного серіалу "Boney". Він набув всесвітньої популярності завдяки хітам "Daddy Cool", "Rasputin", "Sunny", "Ma Baker", "Rivers of Babylon" та іншим. До слова, Франк Фаріан також був засновником скандального дуету "Milli Vanilli".

Загалом, за свого життя артист продав близько 800 млн платівок по всьому світу.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі помер відомий актор і драматург, учасник "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт.

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