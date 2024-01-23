Умер автор хита "Daddy Cool" и основатель группы "Boney M." Франк Фариан

Музыканта не стало в 82 года.

Сегодня, 23 января, основатель легендарной группы "Boney M." и автор многих хитов 1980-х, немецкий продюсер Франк Фариан, настоящее имя которого – Франц Ройтер умер, как и недавно ушел из жизни звезда сериала "Беверли-Гиллз, 90210 Дэвид Гейл.

82-летний Франк погиб в собственном особняке в Майами. Печальное известие сообщили близкие родственники Фариана "ВВС". О причинах смерти пока не сообщается. Впрочем, известно, что в 2022 году знаменитости совершили операцию на сердце по установке искусственного клапана.

Франк Фариан с группой "Boney M." / Фото: Associated Press

Отметим, музыкант в конце 1970-х основал собственную группу "Boney M.", назвав ее в честь австралийского детективного сериала "Boney". Она приобрела всемирную популярность благодаря хитам "Daddy Cool", "Rasputin", "Sunny", "Ma Baker", "Rivers of Babylon" и другим. К слову, Франк Фариан также был основателем скандального дуэта "Milli Vanilli".

В общей сложности, при своей жизни артист продал около 800 млн пластинок по всему миру.

Напомним, недавно в Одессе умер известный актер и драматург, участник "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит.

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