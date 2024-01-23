"Оскар-2024": все номинанты кинопремии

Победители кинопремии станут известны 11 марта.
11 марта в час ночи в театре "Долби" в Голливуде состоится 96-я ежегодная церемония вручения самой престижной кинопремии "
Оскара".
Уже объявлен список окончательных претендентов на победу за звание лучших в мире кинематографа, среди которых есть и украинский фильм – "
" от режиссера и видеографа 20 дней в Мариуполе Мстислава Чернова, где рассказывается о начале полномасштабной войны, когда российские оккупанты взяли в осаду город.
Номинанты на премию "Оскар-2024":
Лучший актер второго плана
Стерлинг Браун ("Американское чтиво")
Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочного полнолуния")
Роберт Дауни Младший ("Оппенгеймер")
Райан Гослинг ("Барби")
Марк Руффало ("Бедные создания")
Лучшая актриса второго плана
Эмили Блант ("Оппенгеймер")
Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный")
Америка Фарерра ("Барби")
Джоди Фостер ("Дайана Найед")
Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")
Лучший костюм
"Барби"
"Убийцы цветочного полнолуния"
"Наполеон"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
Лучший грим и прически
"Голда"
"Маэстро"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
"Снежное сообщество"
Лучший игровой короткометражный фильм
"После"
"Непобедимый"
"Рыцарь удачи"
"Красное, белое и синее"
"Удивительная история Генри Шугара"
Лучший анимационный короткометражный фильм
"Письмо к свинье"
"95 ощущений"
"Наша униформа"
"Pachyderme"
"Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"
Лучший адаптированный сценарий
"Американское чтиво"
"Барби"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
"Зона интересов"
Лучший оригинальный сценарий
"Анатомия падения"
"Оставленные"
"Маэстро"
"Май, декабрь"
"Прошлые жизни"
Лучшая оригинальная песня
"The Fire Inside" (
"Flamin' Hot ") "I'm Just Ken" ("Барби")
"It Never Went Away" ("Американская симфония")
"Wahzhazhe (A Song For My People)" ("Убийцы цветочного полнолуния")
"What Was I Made For?" ("Барби")
Лучшая музыка к фильму
"Американское чтиво"
"Индиана Джонс и реликвия судьбы"
"Убийцы цветочного полнолуния"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
Лучший документальный полнометражный фильм
"Бобби Уайн: Народный президент"
"Вечная память"
"Четыри дочери"
"Убить тигра"
" 20 дней в Мариуполе "
Лучший документальный короткометражный фильм
"The ABCs of Book Banning"
"The Barber of Little Rock" "Island in Between"
"The last repair shop"
"Nai Nai & Wài Pó"
Лучший иностранный фильм
"Я – капитан" (Италия)
"Идеальные дни" (Япония)
"Снежное сообщество" (Испания)
"Учительская" (Германия)
"Зона интересов" (Великобритания)
Лучший анимационный фильм
"Мальчик и птица"
"Элементарно"
"Нимона"
"Мечты работа"
"Человек паук: Сквозь Вселенную"
Лучшая работа художников-постановщиков:
"Барби"
"Убийцы цветочного полнолуния"
"Наполеон"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
Лучший монтаж фильма
"Анатомия падения"
"Оставленные"
"Убийцы цветочного полнолуния"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
Лучший звук
"Барби"
"Творец"
"Маэстро"
"Миссия невыполнима: Смертельная расплата"
"Оппенгеймер"
"Зона интересов"
Лучшие визуальные эффекты
"Творец"
"Годзилла: Минус один"
"Сторожевые Галактики. Часть 3"
"Миссия невыполнима: Смертельная расплата"
"Наполеон"
Лучшая операторская работа
"Граф"
"Убийцы цветочного полнолуния"
"Маэстро"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
Лучшая мужская роль
Брэдли Купер
Колман Доминго
Пол Джаматти
Киллиан Мерфи
Джеффри Райт
Лучшая женская роль
Аннетт Беннинг
Лили Гладстон
Сандра Хюллер
Кэри Маллиган
Эмма Стоун
Лучший режиссер
Джонатан Глейзер ("Зона интересов")
Йоргос Лантимос ("Бедные создания")
Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочного полнолуния")
Жюстин Трие ("Анатомия падения")
Самый лучший фильм
"Американское чтиво"
"Анатомия падения"
"Барби"
"Оставленные"
"Убийцы цветочного полнолуния"
"Маэстро"
"Оппенгеймер"
"Прошлые жизни"
"Бедные создания"
"Зона интересов"
Напомним, 96-я церемония "Оскара" состоится 11 марта в 1 час ночи.
Читайте также: