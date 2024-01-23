"Оскар-2024": все номинанты кинопремии

11 марта в час ночи в театре "Долби" в Голливуде состоится 96-я ежегодная церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскара".

Уже объявлен список окончательных претендентов на победу за звание лучших в мире кинематографа, среди которых есть и украинский фильм – "20 дней в Мариуполе" от режиссера и видеографа Мстислава Чернова, где рассказывается о начале полномасштабной войны, когда российские оккупанты взяли в осаду город.

Номинанты на премию "Оскар-2024":

Лучший актер второго плана

Стерлинг Браун ("Американское чтиво")

Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочного полнолуния")

Роберт Дауни Младший ("Оппенгеймер")

Райан Гослинг ("Барби")

Марк Руффало ("Бедные создания")

Лучшая актриса второго плана

Эмили Блант ("Оппенгеймер")

Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный")

Америка Фарерра ("Барби")

Джоди Фостер ("Дайана Найед")

Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Лучший костюм

"Барби"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Наполеон"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

Лучший грим и прически

"Голда"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Снежное сообщество"

Лучший игровой короткометражный фильм

"После"

"Непобедимый"

"Рыцарь удачи"

"Красное, белое и синее"

"Удивительная история Генри Шугара"