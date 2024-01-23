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"Оскар-2024": все номинанты кинопремии

"Оскар-2024": все номинанты кинопремии

Оскар-2024 / Фото: Associated Press

Победители кинопремии станут известны 11 марта.

11 марта в час ночи в театре "Долби" в Голливуде состоится 96-я ежегодная церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскара".

Уже объявлен список окончательных претендентов на победу за звание лучших в мире кинематографа, среди которых есть и украинский фильм – "20 дней в Мариуполе" от режиссера и видеографа Мстислава Чернова, где рассказывается о начале полномасштабной войны, когда российские оккупанты взяли в осаду город.

Номинанты на премию "Оскар-2024":

Лучший актер второго плана

  • Стерлинг Браун ("Американское чтиво")
  • Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочного полнолуния")
  • Роберт Дауни Младший ("Оппенгеймер")
  • Райан Гослинг ("Барби")
  • Марк Руффало ("Бедные создания")

Лучшая актриса второго плана

Лучший костюм

  • "Барби"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Наполеон"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"

Лучший грим и прически

  • "Голда"
  • "Маэстро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"
  • "Снежное сообщество"

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "После"
  • "Непобедимый"
  • "Рыцарь удачи"
  • "Красное, белое и синее"
  • "Удивительная история Генри Шугара"

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