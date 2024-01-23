Лента будет бороться за победу в категории "Полнометражный документальный фильм".

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" попал в список номинантов на престижную кинопремию "Оскар-2024".

Об этом стало известно в прямом эфире Американской киноакадемии в YouTube, где объявляют претендентов на победу. Лента от режиссера и видеографа Мстислава Чернова будет бороться за статуэтку в категории "Полнометражный документальный фильм".

"20 дней в Мариуполе" номинировали на "Оскар-2024"

Отметим, в фильме "20 дней в Мариуполе" рассказывается о начале полномасштабной войны, когда российские оккупанты взяли в осаду город. В оккупированном Мариуполе осталась единственная команда журналистов, которые, несмотря на сложности, пытаются продолжать работать и документировать происходящее.

Картина уже получила немало престижных наград, а также номинаций. В частности, "20 дней в Мариуполе" номинировали на кинопремию BAFTA Film Awards, "Оскар" и другие. Фильм уже получил такие награды, как "Санденс", Cinema for Peace 2023 и другие.

Сможет ли картина "20 дней в Мариуполе" получить "Оскар" — станет известно уже 10 марта, когда в Лос-Анджелесе состоится торжественная церемония вручения награды.

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