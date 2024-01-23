Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у список номінантів на престижну кінопремію "Оскар-2024".

Про це стало відомо під час прямого ефіру Американської кіноакадемії в YouTube, де оголошують претендентів на перемогу. Стрічка від режисера та відеографа Мстислава Чернова побореться за статуетку в категорії "Повнометражний документальний фільм".

"20 днів у Маріуполі" номінували на "Оскар-2024"

Зазначимо, у фільмі "20 днів у Маріуполі" розповідається про початок повномасштабної війни, коли російські окупанти взяли в облогу місто. В окупованому Маріуполі залишилася єдина команда журналістів, які, попри складнощі, намагаються продовжувати працювати та документувати все, що відбувається.

Картина вже отримала чимало престижних нагород, а також номінацій. Зокрема, "20 днів у Маріуполі" номінували на кінопремію BAFTA Film Awards, "Оскар" та інші. Фільм вже отримав такі нагороди, як "Санденс", Cinema for Peace 2023 та інші.

Чи зможе картина "20 днів у Маріуполі" вибороти "Оскар" – стане відомо вже 10 березня, коли у Лос-Анджелесі відбудеться урочиста церемонія вручення нагороди.

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