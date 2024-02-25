В Харькове раздались взрывы: что известно

Местные паблики пишут, что город находится под обстрелом баллистики из российского Белгорода.
Поздним вечером 25 февраля во время объявленной воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
“В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны”, — говорится в его сообщении в Telegram.
Местные паблики пишут, что город находится под обстрелом баллистики из российского Белгорода.
По данным мониторинговых каналов, в Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва.
Ранее, около 23:00, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
В полиции Харьковщины призвали граждан не покидать укрытие до отбоя сигнала и сообщать о попадании вражеских снарядов и пострадавших на спецлинию полиции 102.
"Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей", – отметили правоохранители.
Напомним, вечером 25 февраля российские оккупанты снова атаковали Днепр. Впоследствии в Воздушном командовании "Восток" сообщили, что во время атаки Силы обороны уничтожили три крылатые ракеты и три беспилотника.
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