"Милан" и "Аталанта" не определили победителя в центральном матче 26-го тура Серии А (видео)

"Милан" на своем поле сыграл вничью с "Аталантой" в матче 26-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 1:1 .

"Россонери" очень быстро открыли счет в игре – уже на третьей минуте Рафаэл Леау забил после передачи Тео Эрнандеса.

Гости отыгрались в конце первого тайма – на 42-й минуте пенальти реализовал Тен Копмайнерс.

Во втором тайме болельщики забитых мячей не увидели, поэтому встреча завершилась вничью.

Обзор матча "Милан" – "Аталанта"

После этого матча "Милан" (53 очка) занимает третье место в Серии А. "Россонери" на 4 балла отстают от "Ювентуса" и на 13 от лидера "Интера", у которого еще один поединок в запасе. "Аталанта" (46 пунктов) идет на пятой позиции.

В следующем туре "Милан" 1 марта в гостях сыграет против "Лацио", а "Аталанта" 28 февраля на выезде встретится с "Интером" в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии.

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