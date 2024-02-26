Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300 — ОВА

Пока информации о пострадавших не поступало.

Российские захватчики вечером, 25 февраля, обстреляли Харьков ракетами комплекса С-300.

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Об этом сообщил Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Он заявил, что пока информация о пострадавших не поступала, продолжается осмотр мест попаданий.

"Предварительно: армия РФ ударила ракетами С-300 с территории Белгорода. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Обзор мест попаданий продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара на Днепр, которую захватчики совершили вечером, 25 февраля, четыре человека получили ранения, также было повреждено около десятка домов.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики устроили по вокзалу в Константиновке Донецкой области.

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