Атака "Shahed" и взрывы в регионах: подробности обстрела Украины

За прошедшие сутки и этой ночью россияне накрывали огнем украинские города.

Об этом сообщил Генштаб.

"В минувшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе. По предварительной информации, наши защитники уничтожили три ракеты и 9 БпЛА типа "Shahed", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах Украины сообщили детали атаки.

"В ночь на 26 февраля 2024 года оккупанты атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" (Крым), двумя ОКР С-300 (Белгородская область), тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, противорадиолокационной - Х-31П (ТОТ Запорожской область) 14 ударными беспилотниками типа "Shahed" (Курская область). В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "Шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей", - отметили в ведомстве.

Напомним:

В результате российского ракетного удара на Днепр, которую захватчики совершили вечером, 25 февраля, четыре человека получили ранения, также было повреждено около десятка домов.

Ночью в Харьковской области прозвучала серия взрывов.

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