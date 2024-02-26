Росія вдарила КАБами по Сумщині: є загиблі та руйнування (відео)

Російські війська в ніч проти 26 лютого вдарили керованими авіабомбами по Юнаківській громаді Сумської області. Внаслідок атаки є загиблі та руйнування житлових будинків.

Про це повідомила Сумська ОВА.

За даними військової адміністрації, о 2:15 хвилин росіяни здійснили авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував задля цього керовані авіаційні бомби. Було зафіксовано чотири вибухи.

За попередніми даними, внаслідок авіаудару загинули двоє людей – подружжя, яке перебувало вдома. Внаслідок атаки зруйновано один приватний житловий будинок, ще п’ять – пошкоджено.

На місці працюють усі необхідні служби.

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Ворог обов'язково відповість за кожну вбиту людину. Бережіть себе та рідних, дотримуйтесь правил безпеки. Скористайтеся можливостями евакуації, про які можна дізнатися у керівництва громад та старостатів", – зазначили в ОВА.

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Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували Україну ракетами та дронами. ППО знищила три ракети Х-59 та дев’ять безпілотників у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

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