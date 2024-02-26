Окупанти просунулися в районі Роботиного: тривають запеклі бої

Російські війська просунулися в межах Роботиного на тлі локальних наступальних операцій, що тривають.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Відомий блогер, пов'язаний з Кремлем, заявив, що російські війська атакують і просуваються у східній та північній частині Роботиного, а інші російські блогери стверджували, що в населеному пункті та навколо нього тривають запеклі бої.

Деякі блогери додатково зазначили, що українські війська намагаються контратакувати та відтіснити російські війська назад до околиць Роботиного.

Російське джерело також повідомило, що російські війська активізувалися на Кам'янській ділянці фронту (приблизно за 35 км на північний захід від Роботиного) і що в цьому районі тривають бої.

Нагадаємо, аналітик BILD заявив, що окупаційні війська Росії 25 лютого увійшли до Ласточкиного на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

Розвідка Великої Британії повідомила про активізацію ворога. Зокрема, зазначається, що росіяни хочуть відбити втрачені позиції на півдні. Так, окупанти посилили наступ у напрямку села Роботине Запорізької області, яке вони втратили влітку 2023-го.

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