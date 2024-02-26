Оккупанты продвинулись в районе Роботино: продолжаются ожесточенные бои

Российские войска продвинулись в пределах Роботино на фоне продолжающихся локальных наступательных операций.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Известный блогер, связанный с Кремлем, заявил, что российские войска атакуют и продвигаются в восточной и северной части Роботино, а другие российские блогеры утверждали, что в населенном пункте и вокруг него продолжаются ожесточенные бои.

Некоторые блогеры дополнительно отметили, что украинские войска пытаются контратаковать и оттеснить российские войска обратно в окрестности Роботино.

Российский источник также сообщил, что российские войска активизировались на Каменском участке фронта (примерно в 35 км северо-западнее Роботино) и что в этом районе продолжаются бои.

Напомним, аналитик BILD заявил, что оккупационные войска России 25 февраля вошли в Ласточкино на Донетчине и Роботино на Запорожье.

Разведка Великобритании сообщила об активизации врага. В частности, отмечается, что россияне хотят отразить утраченные позиции на юге. Так, оккупанты усилили наступление в направлении села Роботино Запорожской области, которое они потеряли летом 2023-го.

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