Окупанти на Сумщині під час обстрілу вбили чоловіка

Російські окупанти вкотре обстріляли Сумщину, внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Про це повідомили в прокуратурі області.

Як стало відомо, російські військові вдень 26 лютого, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстріляли з території РФ село в Білопільській територіальній громаді. Внаслідок чого загинув 68-річний місцевий мешканець.

“Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Матеріали кримінального провадження у подальшому будуть передані до СБУ”, - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, що протягом дня 19 лютого росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 252 вибухів з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС.

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