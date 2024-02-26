"Судді в місцях відбування покарання не дуже добре живеться": у ВС прокоментували звільнення Князєва під заставу

Заступник голови Верховного суду України Олександр Мамалуй прокоментував звільнення під заставу ексголови ВС Всеволода Князєва. Мамалуй також зазначив, що судді в місцях відбування покарання колишнім суддям "не дуже добре живеться, а на війні можна щось виправити".

Про це Олександр Мамалуй сказав під час інтерв'ю "Суспільному. Київ".

Він також зазначив, що не радив би Всеволоду Князєву втікати.

"Я не знаю, як сильно він “прикритий”, як сильно за ним слідкують, але “спливти” через місяць в “Москва-Сіті” адвокатом – це не найкращий вихід із ситуації", – зазначив Мамалуй.

За словами заступника голови Верховного суду, Князєв мав допуск до державної таємниці.

“За такі речі знайдуть, як Киву, я так скажу (...) Залягти “на больничку” на багато років також не можна буде, тому що все одно принесуть, як Насірова в ковдрі. А якщо Князєв захоче мобілізуватися і, так би мовити, кров'ю своєю вину якимось чином виправити, то, можливо, це суспільством і буде сприйнято позитивно. Тому що судді в місцях відбування покарання не дуже добре живеться, скажемо так. А на війні можна щось виправити”, – сказав Олександр Мамалуй.

Нагадаємо, що у травні 2023 року Всеволод Князєв попався на хабарі у 2,7 млн доларів, що начебто отримував від людей, що виступали за рішення суду на користь співвласника фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго.

Додамо, що в січні 2024 року за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу 18,168 млн гривень, тож він вийшов з-під варти. На Князєва покладено низку процесуальних обов'язків, зокрема – необхідність носити електронний браслет.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.