Готовий "здати" інший суддів-корупціонерів: розслідування справи Князєва завершили

Затриманий колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв отримав гроші за ухвалення позитивного рішення від олігарха Костянтина Жеваго через адвоката-посередника Олега Горецького.

Про це пише ZN.UA.

Як зазначається, у справі проходять четверо суддів Великої палати Верховного Суду – вони проголосували за рішення на користь Жеваго, у них були знайдені мічені купюри.

"Адвокати Князєва неодноразово виходили з такою пропозицією до слідства. Але НАБУ та САП не можуть запропонувати угоду, яка влаштувала б головного фігуранта справи", - йдеться у повідомленні.

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Утім, дати свідчення на суддів Верховного суду може лише Князєв. Його адвокати неодноразово виступали із такою пропозицією до слідства. Але НАБУ та САП не можуть запропонувати угоду, яка б їх влаштувала.

"Але якщо слідство знайде якийсь механізм, щоб Князєв отримав менше, то він готовий здавати суддів. Проте такого механізму у законодавстві на сьогодні немає, – уточнює джерело. – Якби законодавець удосконалив інститут угод і ми змогли б застосувати нижчий термін покарання, процес розслідування був би розблокований", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого підозрюють в отриманні хабара в розмірі 2,7 млн доларів, зменшили розмір застави до 75 мільйонів гривень.

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