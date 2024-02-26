Екснардепа Пашинського взяли під варту: подробиці

Сергія Пашинського взяли під варту до 25 квітня з альтернативою застави у розмірі 272 млн грн.

Антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу екснардепу Сергію Пашинському. Його взяли під варту до 25 квітня з альтернативою застави у розмірі 272 млн грн.

Про це свідчить відеотрансляція засідання.

Для оскарження ухвали антикорупційного суду підозрюваний екснардеп має п'ять днів.

Пашинський підозрюється у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів.

Що передувало

Нагадаємо, 12 лютого НАБУ, САП і СБУ оголосили підозру Пашинському та його бізнес-партнерові в незаконному привласненні нафтопродуктів і завдаванні державі майже 1 млрд грн збитків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Підозра екснардепу! Сергію Пашинському повідомили про підозру!

Пашинський уточнив, що йдеться про підозру за так зване "розкрадання" палива компанії "Роснефть", яким в інтересах росіян торгував зрадник олігарх Сергій Курченко. За словами екснардепа, все "розкрадання" полягало в конфіскації цього палива та передавання його на потреби ЗСУ. Звинувачення на свою адресу Пашинський відкинув.