Экс-нардепа Пашинского заключили под стражу: подробности

Сергея Пашинского заключили под стражу до 25 апреля с альтернативой залогу в размере 272 млн грн.

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому. Его взяли под стражу до 25 апреля с альтернативой залога в размере 272 млн грн.

Об этом свидетельствует видеотрансляция заседания.

Для обжалования определения антикоррупционного суда у подозреваемого экс-нардепа пять дней.

Пашинский подозревается в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов.

Что предшествовало

Напомним, 12 февраля НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение Пашинскому и его бизнес-партнеру в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Подозрение экс-нардепу! Сергею Пашинскому сообщили о подозрении!

Пашинский уточнил, что речь идет о подозрении за так называемое "хищение" топлива компании "Роснефть", которым в интересах россиян торговал предатель олигарх Сергей Курченко. По словам экс-нардепа, все "хищение" заключалось в конфискации этого топлива и передаче его на нужды ВСУ. Обвинения в свой адрес Пашинский отверг.