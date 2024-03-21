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Моніторингові канали повідомляють про зліт додаткових ворожих літаків

Моніторингові канали повідомляють про зліт додаткових ворожих літаків

Російські бомбардувальники піднялися у повітря / Фото: Getty Images

Не нехтуйте повітряною тривогою вранці 21 березня.

Стався виліт ще 2-х Ту-95мс з "Енгельс" у Росії.

Про це інформують моніторингові канали.

Таким чином, загалом, у повітрі перебуває 12 ворожих літаків. 

Моніторингові канали продовжують стежити за ситуацією. 

Зберігайте спокій, та дотримуйтесь правил безпеки.

Нагадаємо, що раніше став відомий ймовірний час підльоту ворожих літаків до рубежів пусків ракет

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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