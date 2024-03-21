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Моніторингові канали повідомили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

Моніторингові канали повідомили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

Наразі невідомо, чи йдеться про бойовий виліт літаків

Наразі невідомо, чи це бойовий виліт.

У ніч проти 21 березня 2024 року з'явилася інформація про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Про це інформують моніторингові канали. 

Якщо виліт бойовий, то очікуємо на пуски ракет: ~3:30 - 4:30.

Та ракети в повітряному просторі України: ~05:00 - 06:00.

Тому не ігноруйте повітряні тривоги вранці та не нехтуйте особистою безпекою.

За попередньою інформацією, йдеться про кількість 6-10 ворожих літаків. 

Наразі у Повітряних Силах ЗСУ не повідомляють подібної інформації. 

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