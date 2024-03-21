Мониторинговые каналы сообщили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс

Пока неизвестно, это ли боевой вылет.

В ночь на 21 марта 2024 года появилась информация о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Если вылет боевой, то ожидаем пуски ракет: ~3:30 — 4:30.

И ракеты в воздушном пространстве Украины: ~05:00 – 06:00.

Поэтому не игнорируйте воздушные тревоги утром и не пренебрегайте личной безопасностью.

По предварительной информации, речь идет о количестве 6-10 вражеских самолетов.

Пока в Воздушных Силах ВСУ не сообщают подобной информации.

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