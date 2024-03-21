Мониторинговые каналы сообщают о взлете дополнительных вражеских самолетов

Не пренебрегайте воздушной тревогой утром 21 марта.
Произошел вылет еще 2-х Ту-95мс из "Энгельс" в России.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Таким образом, всего в воздухе находится 12 вражеских самолетов.
Мониторинговые каналы продолжают смотреть за ситуацией.
Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности.
Напомним, что ранее стало известно вероятное время подлета вражеских самолетов к рубежам пусков ракет.
Добавим, что ранее мониторинговые каналы сообщили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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