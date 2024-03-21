Мониторинговые каналы сообщают о взлете дополнительных вражеских самолетов

Произошел вылет еще 2-х Ту-95мс из "Энгельс" в России.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Таким образом, всего в воздухе находится 12 вражеских самолетов.

Мониторинговые каналы продолжают смотреть за ситуацией.

Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности.

Напомним, что ранее стало известно вероятное время подлета вражеских самолетов к рубежам пусков ракет.

Добавим, что ранее мониторинговые каналы сообщили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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