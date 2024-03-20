"Без мобилизации у нас очень малые шансы" — командир батальона "Волки Да Винчи"

Командир отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов говорит, что сейчас на фронте главными проблемами является нехватка людей, боеприпасов и есть определенные проблемы в командовании.

Об этом он рассказал LIGA.net.

"В людях, в подходе. Есть проблемы в командовании: как на уровне командиров батальонов, так и на уровне командиров бригад. Много проблем, о которых я могу говорить – и те, о которых не могу и не буду. Можно проехаться по линии фронта и спросить у людей, какая у нас первая, вторая и третья линии обороны. С этим, конечно, есть проблемы. Фортификационные сооружения – первое, что мы должны сейчас делать, должны готовиться к обороне, чтобы не плакать в конце лета", — говорит военный.

Сергей Филимонов также отмечает, что нашествие оккупантов можно остановить благодаря увеличению численности ВСУ – то есть проведения мобилизации.

"Без мобилизации хотя бы 250 000 человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О восстановлении границ в этом году вообще речь не может идти. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка тоже", — резюмировал он.

Напомним, в новом законопроекте о мобилизации могут разрешить подавать в розыск уклонистов.

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