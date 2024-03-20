Медики боролись за жизнь больше месяца: младенец умер после ДТП в Тернополе

Более месяца медики боролись за жизнь шестимесячной девочки, пострадавшей во время ДТП в Тернополе. Однако накануне стало известно, что ребенок скончался.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Напомним, авария произошла 11 февраля на улице Подволочиское шоссе. Водитель автомобиля BMW столкнулся с попутным транспортным средством и скрылся. В результате удара Renault выбросило на полосу встречного движения, где автомобиль врезался в BMW. В больницу попала водитель легковушки, а ее пассажир 1978 года рождения от полученных травм погиб.

Госпитализировали в больницу и 5 пассажиров и водителя BMW. Среди травмированных было трое детей с матерью. Мама скончалась в ночь на 15 февраля, а ее дочь — 18 марта.

"Виновника аварии оперативники уголовного розыска совместно со следователями и работниками Управления патрульной полиции разыскали. Это житель села Смыковцы 1976 года рождения. Он находится под стражей. Продолжается следствие", — добавили в полиции.

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