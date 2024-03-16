На Хмельнитчине автомобиль слетел в пруд: погибли двое мужчин

В городе Полонное на Хмельнитчине произошло смертельное ДТП. Водитель и пассажир легковушки погибли.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

По их информации, местный житель, управляя автомобилем BMW-730, съехал в пруд. В результате ДТП водитель и его пассажир погибли.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина переехал трактором насмерть 83-летнюю тещу.

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