Из оккупации спасли приемную семью с детьми – Прокудин

Из оккупации удалось спасти приемную семью, в которой воспитывались двое мальчиков, 13 и 15 лет, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В настоящее время все они — в безопасности, под наблюдением врачей и психологов", — говорится в сообщении.

Прокудин добавил, что только с начала этого года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 40 детей благодаря организации "Save Ukraine", органам опеки и попечительства, службам по делам детей.

Напомним, еще три семьи вместе с детьми выехали с временно оккупированных территорий – они рассказали о "русской любезности".

Читайте также ведущие новости дня: